DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin56.931 -0,5%Euro1,1580 -0,1%Öl82,78 -0,7%Gold4.327 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Chinas Automarkt schwächelt - VW sieht keine schnelle Wende

16.06.26 06:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
68,68 EUR 1,30 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BYD Co. Ltd.
9,41 EUR -0,10 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,40 EUR 1,58 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
50,30 EUR 1,21 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,26 EUR -0,28 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PEKING (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) blickt für den Rest des Jahres gedämpft auf die Entwicklung des chinesischen Fahrzeugmarktes. "Der chinesische Automobilmarkt steht unter zunehmendem Druck", teilte der Volkswagen-Konzern in Peking mit. Zudem sei nicht zu erwarten, dass sich der Markt im Jahresverlauf erhole und Verluste wieder aufgeholt werden könnten.

Die Wolfsburger rechnen damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge auf unter 21 Millionen Fahrzeuge zurückgehen wird. "Die Volkswagen Group China kann sich diesem Trend nicht entziehen. Wir passen unsere Pläne entsprechend an", erklärte Deutschlands größter Autobauer. Weitere Details zu den Anpassungen wurden nicht genannt.

Zuvor hatte Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) für die ersten fünf Monate dieses Jahres einen Absatzrückgang von 19,5 Prozent verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum vermeldet. Als Gründe für die Marktentwicklung führte Volkswagen Änderungen in der Förder- und Steuerpolitik, steigende Kraftstoffpreise und den anhaltenden Preiswettbewerb an, die das Verbrauchervertrauen beeinflusst und die Gesamtnachfrage belastet hätten.

Parallel gibt sich der Konzern optimistisch. "Unsere Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen wachsen weiterhin stetig", teilte das Unternehmen mit, das an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung lädt. Mit strategischen Neuausrichtungen und einer Modelloffensive für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sei man für das "herausfordernde Marktumfeld gut aufgestellt", hieß es weiter./jon/DP/zb

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen