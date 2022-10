Chinas Dienstleister: Laune eingetrübt - Aktivität dürfte schrumpfen

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im September zum ersten Mal seit Monaten eingetrübt. Zudem signalisiert der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Service-Bereich wieder eine schrumpfende Aktivität in dem Sektor. Der Index fiel von 55 Punkten im August auf 49,3 Zähler, wie das Magazin am Wochenende bekanntgab.

Grund für die schlechte Laune sind die Lockdowns in mehreren chinesischen Großstädten, die auf die Konsumausgaben drücken. Besserung ist nicht in Sicht, nachdem die Zahl der Virusfälle am Donnerstag auf ein Monatshoch gestiegen war. Auch der in der vergangenen Woche veröffentlichte staatliche PMI hatte zum ersten Mal seit Mai einen Rückgang der Aktivitäten im Dienstleistungssektor signalisiert. Dieser betrachtet größere Unternehmen, während Caixin sich mehr mit kleineren Firmen beschäftigt.

Die schlechte Stimmung, die coronabedingt auch im herstellenden Gewerbe Chinas herrscht, drückt auch auf die erwartete Wirtschaftsleistung des Landes insgesamt. Volkswirte haben ihre Erwartungen wiederholt zurückgeschraubt, inzwischen liegt die durchschnittliche Schätzung bei plus 3,3 Prozent für dieses Jahr. Die chinesischen Regierung peilt hingegen einen Anstieg um etwa 5,5 Prozent an./he