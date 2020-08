Chinas Dienstleistungssektor wächst im Juli langsamer

Peking (Reuters) - Chinas Dienstleistungsbrache ist im Juli infolge des schwächeren Exportgeschäfts und anhaltenden Arbeitsplatzabbaus langsamer gewachsen.

Der an Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex fiel auf 54,1 von 58,4 Zählern im Juni. Die 50-Marke trennt monatlich Wachstum von Kontraktion. Der Dienstleistungssektor, auf den etwa 60 Prozent der Wirtschaft und die Hälfte der städtischen Arbeitsplätze entfallen, erholte sich zunächst langsamer als große Hersteller, wuchs jedoch im vergangenen Monat mit dem höchsten Wert seit zehn Jahren. Anhaltende Arbeitsplatzverluste infolge eines schwächeren Exportgeschäfts sowie Lohnkürzungen und weitere Covid-19-Ausbrüche in den West- und Nordostregionen des Landes drückten die Inlandsnachfrage. Dennoch blieb die allgemeine Expansion des Sektors im Juli hoch und entsprach dem langfristigen Trend der Umfrage. Dienstleistungsunternehmen sehen die Geschäftsaussichten immer optimistischer, da sich die Wirtschaft weiterhin von den Beschränkungen zur Eindämmung des Virus erholt. Der Subindex für das Vertrauen in das kommende Jahr verbessert sich auf den höchsten Stand seit März 2015.