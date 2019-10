Chinas Exporte sinken erneut - Zollstreit mit den USA belastet

Peking (Reuters) - Der andauernde Handelsstreit mit den USA dämpft die chinesischen Exporte.

Sie schrumpften im September um 3,2 Prozent zum Vorjahr, wie Daten der Zollbehörde am Montag zeigten. Die Importe fielen gar um 8,5 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet. Ökonomen gehen davon aus, dass Chinas Exporte noch einige Zeit brauchen, um sich wieder zu berappeln - auch wenn es zuletzt positive Signale im Zollkonflikt mit den USA gab. Sinkende Ausfuhren dürften Chinas Wirtschafswachstum in den kommenden Monaten weiter belasten, sagte Ting Lu, China-Chefvolkswirt bei der Bank Nomura.

Die USA und China haben sich laut US-Präsident Donald Trump jüngst im Handelsstreit angenähert. Beide Seiten hätten sich auf ein Teilabkommen verständigt, das unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Währungsfragen und Finanzdienstleistungen umfasse, hatte Trump am Freitag nach einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He gesagt. Die für diese Woche geplante Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importgüter ist damit vom Tisch. Volkswirte zeigten sich jedoch skeptisch. "Es ist unwahrscheinlich, dass der Mini-Deal oder ein Paket von Mini-Deals die Streitigkeiten zwischen China und den USA grundsätzlich lösen wird", betonten Konjunktur-Experten der Commerzbank. "Da China an seinem Ziel festhält, in den nächsten Jahrzehnten zur Supermacht aufzusteigen, ist es schwer vorstellbar, dass die USA dabei tatenlos zusehen."

Chinas Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten, der Trump ein großer Dorn im Auge ist, fiel im September um rund vier Prozent zum August auf rund 25,9 Milliarden Dollar. Nach Reuters-Berechnungen auf Basis von Zolldaten verzeichnete China insgesamt einen Handelsüberschuss von 39,65 Milliarden Dollar.