Chinas Handelsüberschuss überschreitet Billionen-Schwelle

10.11.26 06:00 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat die Schwelle von einer Billion US-Dollar Überschuss in diesem Jahr durchbrochen und damit seinen Rekordkurs fortgesetzt. Wie die chinesische Zollbehörde mitteilte, betrug der Überschuss auf Jahressicht in US-Dollar berechnet Stand Oktober rund 1,04 Billionen US-Dollar (etwa 927 Milliarden Euro).

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Exporte und Importe nach Wert berechnet übertrafen jeweils erneut die Erwartungen von Analysten. Die Ausfuhren stiegen den Zolldaten zufolge im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 35,2 Prozent. Die Einfuhren erreichten im selben Vergleichszeitraum ein Plus von 41,6 Prozent.

Ein Treiber für die konstant hohen Ausfuhren ist auch der Boom bei Künstlicher Intelligenz, der im Ausland für eine beständige Nachfrage nach Technologiegütern und Elektroprodukten für den KI-Ausbau aus China sorgt. Parallel ließen Rohstoffkäufe auch die Einfuhren Chinas steigen.

Chinas massiver Überschuss dürfte bei seinen Handelspartnern weiter für Verstimmung sorgen. Nach Deutschland etwa stiegen die Exporte der Volksrepublik im Oktober um 33,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Importe gingen dagegen um 2,6 Prozent zurück.

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Hintergrund ist, dass Chinas Regierung auf Nachfrage im Ausland setzt, um seine Konjunktur auf Kurs für das selbst gesetzte Wirtschaftswachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent in diesem Jahr zu halten. Die sinkenden Importe aus Europa spiegeln auch eine schwache Nachfrage in China wider, wobei im Oktober die Einfuhren aus den USA, Südostasien und Afrika den Zolldaten zufolge zwischen 35 und 42 Prozent zulegten./jon/DP/zb