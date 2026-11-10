DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.520 -0,7%Euro 1,1228 +0,1%Öl 91,9 -0,8%Gold 4.125 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Chinas Handelsüberschuss überschreitet Billionen-Schwelle

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel hat die Schwelle von einer Billion US-Dollar Überschuss in diesem Jahr durchbrochen und damit seinen Rekordkurs fortgesetzt. Wie die chinesische Zollbehörde mitteilte, betrug der Überschuss auf Jahressicht in US-Dollar berechnet Stand Oktober rund 1,04 Billionen US-Dollar (etwa 927 Milliarden Euro).

Werbung

Exporte und Importe nach Wert berechnet übertrafen jeweils erneut die Erwartungen von Analysten. Die Ausfuhren stiegen den Zolldaten zufolge im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 35,2 Prozent. Die Einfuhren erreichten im selben Vergleichszeitraum ein Plus von 41,6 Prozent.

Ein Treiber für die konstant hohen Ausfuhren ist auch der Boom bei Künstlicher Intelligenz, der im Ausland für eine beständige Nachfrage nach Technologiegütern und Elektroprodukten für den KI-Ausbau aus China sorgt. Parallel ließen Rohstoffkäufe auch die Einfuhren Chinas steigen.

Chinas massiver Überschuss dürfte bei seinen Handelspartnern weiter für Verstimmung sorgen. Nach Deutschland etwa stiegen die Exporte der Volksrepublik im Oktober um 33,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Importe gingen dagegen um 2,6 Prozent zurück.

Werbung

Hintergrund ist, dass Chinas Regierung auf Nachfrage im Ausland setzt, um seine Konjunktur auf Kurs für das selbst gesetzte Wirtschaftswachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent in diesem Jahr zu halten. Die sinkenden Importe aus Europa spiegeln auch eine schwache Nachfrage in China wider, wobei im Oktober die Einfuhren aus den USA, Südostasien und Afrika den Zolldaten zufolge zwischen 35 und 42 Prozent zulegten./jon/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.