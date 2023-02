Chinas Notenbank hält LPR-Referenzzins für Bankkredite konstant

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Der unveränderte LPR wurde vom Markt weithin erwartet, nachdem die PBoC Anfang des Monats den wichtigsten Leitzins - den Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität, der für die Preisgestaltung der LPR verwendet wird - konstant gelassen hatte.

Der Schritt erfolgte, nachdem die chinesische Wirtschaft mehr Anzeichen für eine Erholung von der Covid-Wiedereröffnung zeigte, wobei die Ausgaben in der Reisebranche, im Gaststättengewerbe und in anderen Dienstleistungssektoren in den letzten Wochen stark angezogen haben. Dennoch erwarten viele Ökonomen, dass die PBoC die Benchmarks für die Kreditvergabe in diesem Jahr senken wird, um die Binnennachfrage anzukurbeln, die von der chinesischen Führung als Priorität für dieses Jahr festgelegt wurde.