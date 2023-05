Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins stabil

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte am Montag unverändert belassen, obwohl die jüngsten Daten auf eine durchwachsene Erholung der Wirtschaft hindeuten. Wie Chinas Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Mehrere Analysten gehen davon aus, dass Peking in den kommenden Monaten die Geldpolitik lockern wird, um die Wirtschaft zu stützen, da die Daten für den Einzelhandel, die Fabrikproduktion und die Anlageinvestitionen im April allesamt hinter den Erwartungen zurückblieben. "Wir erwarten nun eine Senkung des Leitzinses und der LPR um 10 Basispunkte Mitte Juni", so die Ökonomen von Nomura in einer Mitteilung an ihre Kunden in der vergangenen Woche.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2023 00:27 ET (04:27 GMT)