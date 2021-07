Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 0,5 Prozentpunkte

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) senkt die Reserveanforderung für Banken um 0,5 Prozentpunkte. Die Änderung tritt am 15. Juli in Kraft, wie die Notenbank mitteilte. Mit dem Schritt wird die Liquidität im Bankensystem um 1 Billion Yuan (rund 130 Milliarden Euro) erhöht.

Die Mindestreseve sind Guthaben, die die Banken bei der Zentralbank unterhalten müssen. Die Mindestreservepolitik ist eines der Instrumente einer Notenbank zur Beeinflussung der Geldmenge.