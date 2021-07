Chinas Notenbank senkt Reserveanforderungen für Banken

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Notenbank lockert angesichts konjunktureller Risiken ihre Geldpolitik etwas. Der Mindestreservesatz, den die nationalen Banken bei der Zentralbank vorhalten müssen, sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent, wie die People's Bank of China am Freitag in Peking mitteilte. Der Schritt kommt allenfalls vom Zeitpunkt her überraschend. Der Staatsrat hatte eine Reservekürzung in dieser Woche bereits durchblicken lassen.

Die Lockerung folgt auf eine zuletzt schwächere wirtschaftliche Entwicklung in China. Auch hatten sich wichtige konjunkturelle Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes zuletzt deutlich schwächer entwickelt. In China ist es vereinzelt wieder zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Betroffen sind auch für den Außenhandel wichtige Verladehäfen, was den Export des Landes belastet./bgf/jsl/eas