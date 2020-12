Chinas Präsident: Investitionsabkommen schafft mehr Marktzugang

PEKING (dpa-AFX) - Das Investitionsabkommen zwischen der EU und China wird europäischen Unternehmen nach Darstellung von Staats- und Parteichef Xi Jinping mehr Zugang auf dem chinesischen Markt ermöglichen. Es werde auch ein besseres Geschäftsumfeld und stärkere institutionelle Garantien bieten, sagte der Präsident nach Angaben chinesischer Staatsmedien nach der Verkündung der grundsätzlichen Einigung.

Xi Jinping zeigte sich zuversichtlich, dass das Abkommen auch die Erholung der Weltwirtschaft nach der Coronavirus-Pandemie ankurbeln werde. Es werde den globalen Handel, die Liberalisierung von Investitionen und die Zuversicht in Globalisierung und Freihandel fördern. Somit werde ein bedeutender Beitrag für die Entwicklung der beiden großen Märkte in Europa und China geleistet. Das Abkommen demonstriere Chinas Zuversicht in einer weitere Öffnung./lw/DP/mis