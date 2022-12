Chinas Präsident ruft zum Konsens über Artenschutz auf

MONTREAL/PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat zum Konsens für einen besseren Artenschutz in der Welt aufgerufen. In einer Rede per Videoschalte auf dem Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal sagte Xi Jinping am Freitag, ein gesundes Ökosystem sei unverzichtbar für das Wohlergehen der Zivilisation. "Wir müssen einen globalen Konsens über den Schutz der Biodiversität aufbauen", sagte Xi Jinping. Es müsse gemeinsam für den Abschluss eines Abkommens gearbeitet werden. Ziele und Wege für den Schutz der Artenvielfalt müssten identifiziert werden, sagte Chinas Präsident.

Die Ambitionen müssten in Taten umgewandelt werden. Auch müssten die Entwicklungsländer beim Aufbau ihrer Fähigkeiten zum Artenschutz unterstützt werden. Die Bemühungen zur Bewältigung des Klimawandels und des Artensterbens und andere globale Herausforderungen sollten koordiniert werden. Eine gerechte globale Ordnung zum Artenschutz müsse aufrechterhalten werden, sagt Xi Jinping.

Die Verhandlungen beim 15. Weltnaturgipfel in Kanada gehen gerade auf die Zielgerade. Ein Großteil der Teilnehmerstaaten ist bei dem Treffen, das bis Montag dauern soll, nun auf Ministerebene vertreten. Aus Deutschland reiste Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an. Ursprünglich hätte COP15 schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der pandemischen Lage verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online im südwestchinesischen Kunming statt.

China wolle den internationalen Austausch über den Artenschutz vertiefen, sagte Xi Jinping. Durch den grünen Entwicklungsfonds im Rahmen seiner globalen Infrastrukturinitiative, der "neuen Seidenstraße" (Belt and Road), wolle China Entwicklungsländern helfen, den Artenschutz auf eine neue Ebene zu heben. In seiner Rede hob Präsident auch Chinas eigene Anstrengungen hervor, doch bemängeln Kritiker in der zweitgrößten Volkswirtschaft einen unzureichenden Natur- und Umweltschutz, der meist hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückstehen müsse./lw/DP/jha