Chinas Präsident Xi besucht Serbien

BELGRAD (dpa-AFX) - Chinas Präsident Xi Jinping führt an diesem Mittwoch Gespräche in Serbien. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sowie auf Delegationsebene, teilte die serbische Präsidentschaftskanzlei mit. Unter anderem sollen den Angaben zufolge 30 zwischenstaatliche Abkommen unterzeichnet werden. Nach seinem Besuch in Frankreich wurde Xi am Dienstagabend in Belgrad erwartet. Serbien pflegt freundschaftliche Beziehungen zu Peking. China baut in Serbien Kupfer ab, realisiert mit chinesischen Bankkrediten große Infrastrukturprojekte und produziert in eigenen Werken Stahl, Solarpanels und Autoreifen./gm/DP/zb