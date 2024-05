Chinas Präsident Xi führt in Ungarn Gespräche mit Orban

BUDAPEST (dpa-AFX) - Der chinesische Präsident Xi Jinping führt am Donnerstag in Budapest Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ungarn ist die letzte Station seiner Europa-Reise, die ihn zuvor nach Frankreich und Serbien führte. Ungarn ist als einziges EU-Land Teilnehmer an Chinas Infrastruktur- und Investitionsinitiative "Neue Seidenstraße". Mit freundschaftlichen Beziehungen zu Peking möchte Orban ein Gegengewicht zu den Gegebenheiten in der EU schaffen, in der er oft isoliert ist.

China baut eine etwa rund 350 Kilometer lange Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad. In Ungarn errichtet es große Fabriken zur Herstellung von E-Autos und dazugehörigen Batterien./gm/DP/nas