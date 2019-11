Chinas Staatschef Xi Jinping in Athen - Kooperation wird ausgebaut

ATHEN (dpa-AFX) - Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Athen hat sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Montagmorgen mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos getroffen. Beide Politiker erklärten, China und Griechenland würden künftig weiter zusammenarbeiten. "Es geht nicht nur um die Kooperation zwischen zwei Staaten, sondern um die Zusammenarbeit zweier Kulturen", sagte Xi Jinping. Das Treffen wurde vom griechischen Staatsfernsehen (ERT) übertragen.

Bei den eigentlichen politischen Gesprächen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sollen anschließend mehrere Abkommen in den Bereichen Handel, Energie und Finanzen unterzeichnet werden. Die Chinesen haben bereits seit Jahren den Hafen von Piräus gepachtet. Sie wollen Piräus zu einem der größten Containerhäfen Europas ausbauen. "Piräus wird der Kopf des (chinesischen) Drachen werden", hatte am Vortag Xi Jinping der Athener Zeitung "Kathimerini" gesagt. Die Rede ist von einer weiteren Investitionssumme in Höhe von 600 Millionen Euro./tt/axa/DP/jha