Chinas Verteidigungsminister reist nach Russland

MOSKAU/PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu reist an diesem Sonntag nach Russland. Sowohl Russland als auch China bestätigten am Freitag den Besuch vom 16. bis zum 18. April. Es seien Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu geplant, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf seinem Telegram-Kanal mit. "Die Seiten besprechen den Zustand und die Perspektiven der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie aktuelle Fragen der globalen und regionalen Sicherheit", hieß es.

Im März war Chinas Präsident Xi Jinping zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Russland gereist. Im Februar hatte Peking ein Positionspapier zum Ukraine-Krieg vorgelegt, das die Achtung der Souveränität, das Ende einer "Mentalität des Kalten Krieges", eine Waffenruhe und die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen forderte. Es enttäuschte international, auch weil es nicht den Rückzug russischer Truppen aus besetzten Gebieten in der Ukraine vorsah. Zuletzt reagierte Peking verärgert auf Warnungen der USA, das Land könnte in dem Krieg womöglich Waffen an Russland liefern./jpt/DP/ngu