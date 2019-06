Chinas Vize-Ministerpräsident ruft zur Stützung der Wirtschaft auf

Shanghai (Reuters) - China hat die Regulierer des Landes zur Unterstützung der Wirtschaft aufgerufen.

Das Land habe eine Reihe von Werkzeugen dafür und sei in der Lage, mit verschiedenen Herausforderungen fertig zu werden, sagte Vize-Ministerpräsident Liu He am Donnerstag auf einem Finanz-Forum in Shanghai. Details ließ er offen. Allerdings schürten seine Worte die Erwartung, dass China inmitten des steigenden Drucks im Handelsstreit mit den USA schon bald mehr Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums verkünden wird.