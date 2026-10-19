DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.408 +0,5%Euro 1,1231 -0,1%Öl 107,8 -1,8%Gold 4.181 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Chinas Wirtschaft wächst wieder etwas schneller

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal wieder etwas schneller gewachsen und hat die Erwartungen leicht übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum 4,3 Prozent betragen, nach 5,0 Prozent zum Jahresauftakt. Volkswirte hatten für das dritte Quartal mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr strebt die chinesische Regierung ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5 Prozent an.

Werbung

Exportboom sorgt für Handelsspannungen

Chinas Wirtschaft entwickelt sich weiterhin sehr unterschiedlich. Vor allem der Außenhandel boomt. In den ersten neun Monaten stiegen die Exporte nach Angaben des chinesischen Zolls in US-Dollar gerechnet um 21,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. China verkaufte Waren für rund 938 Milliarden US-Dollar (rund 834 Milliarden Euro) mehr ins Ausland, als es von dort bezog. Der riesige Handelsüberschuss sorgt zunehmend für Spannungen mit wichtigen Handelspartnern. Vor allem in Europa wächst die Sorge, dass günstige chinesische Produkte heimische Hersteller unter Druck setzen.

Immobilienkrise belastet die Wirtschaft

Im eigenen Land sieht die Lage dagegen deutlich schlechter aus. Viele Verbraucher halten sich mit Ausgaben zurück, auch die Investitionen kommen nur schleppend voran. Ein wichtiger Grund ist die seit Jahren anhaltende Immobilienkrise. Sinkende Wohnungspreise verunsichern die Haushalte, während Bauunternehmen weniger investieren. Auch den Städten fehlt Geld, weil sie mit dem Verkauf von Grundstücksrechten weniger einnehmen. Das belastet die Nachfrage und erschwert eine breitere Erholung der Wirtschaft./jpt/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.