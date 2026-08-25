Chinas Zulassungsbehörde prüft Antrag für Novo-Nordisk-Abnehmpille

27.08.26 10:01 Uhr

Von Sherry Qin

DOW JONES--Novo Nordisk kann sich Hoffnung auf eine Zulassung seiner Abnehm-Tablette in China machen. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Regulierungsbehörde den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen.

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Wegovy ist ein GLP-1-Medikament, das ein natürliches Hormon im menschlichen Körper nachahmt, um den Appetit zu kontrollieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.

Das Medikament ist im Januar in den USA auf den Markt gekommen. Es habe dort ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen erzielt, hieß es weiter.

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