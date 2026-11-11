Chinesische Firmen halten an Deutschland fest

11.11.26 05:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Chinesische Unternehmen wollen trotz wachsender Kritik an den Standortbedingungen überwiegend an ihren Investitionen in Deutschland festhalten. 30 Prozent der befragten Firmen planen, ihre Investitionen auszuweiten. Weitere 63 Prozent wollen ihre Investitionen auf dem bisherigen Niveau halten. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 114 Unternehmen hervor.

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Allerdings bereiten die hohen Kosten den Firmen zunehmend Sorgen. 83 Prozent - und damit zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr - sehen die Arbeitskosten und das deutsche Arbeitsrecht als Investitionshemmnis. 65 Prozent beklagen komplizierte bürokratische Regeln. Besonders stark gestiegen sind die Sorgen um die Energieversorgung und hohe Energiepreise. Während im Vorjahr noch 25 Prozent die Energiekosten und die Energieversorgung als Hindernis nannten, sind es inzwischen 49 Prozent.

Deutschland bleibt wichtiger Standort

Dennoch bleibt Deutschland für chinesische Unternehmen ein wichtiger Standort in Europa. 27 Prozent der Befragten planen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in die Produktion in Deutschland, nach 21 Prozent im Vorjahr. Damit liegt Deutschland unter den abgefragten europäischen Ländern vor Polen, Spanien und Ungarn.

Besonders interessant sind für die Unternehmen Batteriespeichersysteme, Infrastruktur sowie Industrie- und Serviceroboter. "Doch um für chinesische Investoren wirtschaftlich relevant zu bleiben, muss Deutschland seine Rahmenbedingungen verbessern", sagte KPMG-Bereichsvorstand Andreas Glunz.

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Auch als Standort für das Europageschäft bleibt Deutschland bedeutend. 57 Prozent der befragten Unternehmen nutzen ihre deutsche Gesellschaft als europäische Zentrale, nach 51 Prozent im Vorjahr.

Geschäftsaussichten etwas verhaltener

Bei den Geschäftsaussichten sind die Unternehmen etwas zurückhaltender als im Vorjahr. 40 Prozent rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen, drei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Befragung. 43 Prozent wollen ihre Beschäftigtenzahl erhöhen, das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Für die Umfrage wurden zwischen Mitte August und Anfang September chinesische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland befragt.

Zwischen der EU und China haben die Handelsspannungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Brüssel wirft Peking unter anderem Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen vor. Zugleich hat sich das Ungleichgewicht im Handel zuletzt wieder vergrößert. Die EU importiert inzwischen deutlich mehr Waren aus China, als sie dorthin exportiert./jpt/DP/zb