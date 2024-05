Chinesischer Automarkt im April mit kleinem Dämpfer

Werte in diesem Artikel

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt ist im April ersten Daten zufolge etwas schwächer gelaufen. Die Auslieferungen von Pkw seien gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 1,59 Millionen Stück zurückgegangen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mit. Im März hatten die Auslieferungen noch um 6 Prozent zugelegt. Gegenüber dem Vormonat würden die Zahlen ebenfalls einen Rückgang bedeuten. China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (inklusive der Töchter Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) der wichtigste Einzelmarkt./men/zb