Chinesischer Automarkt weiter stabil - Sprung gegenüber coronabelastetem Vorjahr

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt hat sich im April weiter stabilisiert. Gegenüber dem Vormonat wurden mit 1,63 Millionen Pkw 2,5 Prozent mehr Autos an die Kunden ausgeliefert, wie der Branchenverband PCA am Dienstag in Peking mitteilte. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum war das sogar ein Plus von mehr als der Hälfte - damals hatte die Volksrepublik noch versucht, die Covid-Pandemie im Land mit harten Lockdowns einzudämmen, was die Verkäufe stark beschränkt hatte. Den größten Sprung gab es im vergangenen Monat bei alternativen Antrieben mit fast 86 Prozent Plus im Jahresvergleich auf 527 000 Autos. Zu der Antriebsart werden in China vor allem die vollelektrischen Batterieautos (BEV) gezählt.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (inklusive Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) der wichtigste Einzelmarkt./men/mne/ngu