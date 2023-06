Chinesischer Konkurrent bietet für Pigmentgeschäft von Merck - Agentur

Aktien in diesem Artikel Merck 152,50 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter DAX-Konzern Merck verhandelt laut einem Agenturbericht mit der chinesischen Global New Material International Holdings Ltd. über den Verkauf seines Pigmentgeschäfts. Die in Hongkong börsennotierte Global New Material, die Pigmente unter dem Markennamen Chesir vertreibt, habe ein verbindliches Angebot für die Merck-Sparte abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Finanzierungsmöglichkeiten für den potenziellen Kauf seien bereits erörtert worden. Ein möglicher Deal könne das Pigmentgeschäfts mit fast 1 Milliarde Euro bewerten.

Global New Material stellt Perlglanzpigmente aus Materialien wie synthetischen Glimmer her. Die Produkte des Unternehmens werden zur Herstellung glänzender Farben für industrielle Beschichtungen, Kunststoffe, Kosmetika und Autolacke verwendet.

Die Wirtschaftswoche (Wiwo) hatte im April berichtet, dass Merck den Verkauf seines Geschäftsbereichs "Surface Solutions" plane, der Pigmente für Kosmetika und Autolacke herstellt. Interessenten konnten demnach bis zum 12. April unverbindliche Angebote abgeben. Die Sparte steigerte den Jahresumsatz 2022 um 7 Prozent auf 439 Millionen Euro. Das Geschäft sei profitabel, schreibt die Wiwo. In der Sparte Electronics mit einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro, deren Fokus auf Halbleiterlösungen liegt, spielt "Surface Solutions" jedoch eine untergeordnete Rolle.

Laut Bloomberg dauern die Gespräche von Global New Material mit Merck an, dass eine Einigung erzielt werde, sei nicht sicher. Auch andere potenzielle Käufer hätten Interesse an dem Geschäft bekundet.

Eine Unternehmenssprecher von Merck lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, Global New Material reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bei Merck war am Donnerstag kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erreichen.

