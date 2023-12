Chinesischer Tesla-Konkurrent BYD kündigt Werk in Ungarn an

Von Adria Calatayud

BUDAPEST (Dow Jones)--Der chinesische Automobilhersteller BYD plant den Bau eines Werks für Elektrofahrzeuge in Ungarn. Der chinesische Tesla-Konkurrent will über seinen Heimatmarkt hinaus expandieren, und das Werk in Ungarn wird sein erster Produktionsstandort in Europa sein.

Das Unternehmen, das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway unterstützt wird, erklärte am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien, es hoffe, mit diesem Schritt seinen Eintritt in den europäischen Markt für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen und seine globale Präsenz auszuweiten.

BYD machte keine genauen Angaben zum Investitionsvolumen oder zum voraussichtlichen Produktionsbeginn, teilte aber mit, dass das Werk in mehreren Phasen errichtet werde und voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen vor Ort schaffen werde.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sagte, die BYD-Fabrik in der südungarischen Stadt Szeged sei eine der größten Investitionen in der Geschichte des Landes. Die ungarische Regierung plane eine finanzielle Unterstützung, deren Höhe jedoch erst nach der Genehmigung durch die EU-Behörden bekannt gegeben werde.

