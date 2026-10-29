CHINHUNG INTERNATIONAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CHINHUNG INTERNATIONAL ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CHINHUNG INTERNATIONAL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1005,08 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 280,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 212,01 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHINHUNG INTERNATIONAL 157,29 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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