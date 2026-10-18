Chino Commerical Bancorp (CA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Chino Commerical Bancorp (CA) lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
Chino Commerical Bancorp (CA) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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