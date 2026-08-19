Infineon-Aktie verliert binnen 30 Tagen mehr als 18 Prozent: Was hinter dem Absturz steckt

Chip-Ausverkauf

21.08.26 12:47 Uhr

Ein globaler Chip-Ausverkauf, enttäuschende Margen und ein technischer Abwärtstrend: Bei Infineon summieren sich die Belastungsfaktoren.

• Trotz Kursrückgängen empfehlen Analysten weiterhin Kauf, da Infineon ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm durchführt und mit positiven Umsatz- und Margenzielen für das laufende Jahr aufwartet.

• Die Infineon-Aktie ist innerhalb von 30 Tagen um 18,2 % gefallen, beeinflusst durch den Rückgang des Philadelphia Semiconductor Index, geopolitische Spannungen und Sorgen um den KI-Chips-Standort Chinas.

Sektorweiter Ausverkauf reißt europäische Halbleiterwerte mit nach unten

Enttäuschte Margenerwartungen verstärken den Abwärtsdruck der Infineon-Aktie

Analysten halten trotz Kursrutsch mehrheitlich an Kaufempfehlungen fest

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Die Infineon-Aktie ist innerhalb von 30 Tagen um 18,2 Prozent auf 55,50 Euro via XETRA gefallen. Ein globaler Chip-Ausverkauf, eine als enttäuschend aufgenommene Margenentwicklung sowie ein bereits im Sommer 2026 begonnener Abwärtstrend haben den Kurs des Halbleiterkonzerns unter Druck gesetzt. Trotz der Verluste bleibt der Analystenkonsens mehrheitlich positiv gestimmt.

Globaler Chip-Ausverkauf erfasst Infineon

Besonders belastend wirkte in dieser Woche der Einbruch des Philadelphia Semiconductor Index in den USA um über fünf Prozent, der sich denn auch auf Südkorea und Japan übertrug und eine Ausverkaufswelle bis nach Europa lostrat. Auch andere Halbleiterwerte wie AIXTRON und SUSS MicroTec gerieten in den Sog. Weiterhin gelten als Belastungsfaktoren erhöhte US-Anleiherenditen nahe dem höchsten Stand seit Anfang 2025, ein Brent-Ölpreis von rund 92 US-Dollar sowie geopolitische Spannungen nach Auslaufen eines 60-tägigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran.

Infineon steckt damit in einer Korrekturphase, die bereits im Sommer 2026 begonnen hat. Nach einem Rekordhoch von knapp 90 Euro Anfang Juni löste der Bruch der 50-Tage-Linie Anfang Juli ein erstes technisches Verkaufssignal aus. Verstärkt wurde der Abwärtstrend durch einen weltweiten Ausverkauf bei Speicherchipwerten wegen Sorgen um Chinas Aufholjagd bei KI-Speicherchips.

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Rekordumsatz reicht Anlegern nicht

Auch die Quartalszahlen, die Anfang August veröffentlicht wurden, konnten die Talfahrt nicht stoppen. Infineon meldete für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 bis zum 30. Juni einen Rekordumsatz von 4,17 Milliarden Euro, ein Plus von neun Prozent zum Vorquartal, bei einem Segmentergebnis von 797 Millionen Euro und einer Segmentergebnismarge von 19,1 Prozent. CEO Jochen Hanebeck sprach von einem anhaltenden Wachstumskurs mit einer wachsenden Zahl positiv tendierender Zielmärkte. Ein zentraler Treiber bleibt das Geschäft mit Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren, in dem Infineon eigenen Angaben zufolge mehrjährige Kapazitätsreservierungen im hohen einstelligen Milliardenbereich verhandelt oder bereits abgeschlossen hat.

Dennoch fiel die Aktie nach der Quartalsvorlage im XETRA-Handel um 5,71 Prozent auf 60,08 Euro, weil das Segmentergebnis unter der Analystenschätzung von 809 Millionen Euro lag. Jefferies-Analyst Janardan Menon etwa sah die Profitabilität etwas unter dem Konsens. Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellt Infineon einen Umsatzanstieg um gut 13 Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro sowie eine Segmentergebnismarge von rund 23 Prozent in Aussicht, für das Gesamtjahr 2025/26 wird nun ein Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro erwartet.

Rückkaufprogramm läuft parallel zur Talfahrt der Infineon-Aktie

Parallel zum Kursrückgang setzt Infineon ein bereits am 17. Juli beschlossenes Aktienrückkaufprogramm fort, das dritte seit Herbst 2025. Zwischen dem 10. und 14. August kaufte der Konzern 640.634 eigene Aktien zurück, Teil eines Programms von bis zu 225 Millionen Euro innerhalb eines Gesamtrahmens von bis zu 300 Millionen Euro beziehungsweise drei Millionen Aktien, das bis spätestens 13. November läuft. Das Programm dient nach Unternehmensangaben ausschließlich der Bedienung bestehender Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und nicht der klassischen Kurspflege.

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Am Kapitalmarkt hat der Kursrutsch der Infineon-Aktie die Einschätzung der Analystenhäuser bislang kaum verändert. Barclays-Analyst Simon Coles bestätigte Anfang dieser Woche seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro, Goldman Sachs-Experte Alexander Duval sieht das Ziel bei 91 Euro. Lee Simpson von Morgan Stanley und Deutsche Bank-Analyst Johannes Schaller nennen 81 beziehungsweise 85 Euro als Kursziel. Der TipRanks-Analystenkonsens aus 14 erfassten Stimmen liegt bei Strong Buy mit einem mittleren Kursziel von 86,23 Euro und einer Spanne von 60 bis 102 Euro.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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