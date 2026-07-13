AMD-Aktie tiefrot trotz Rekordumsatz und übertroffenen Gewinnerwartungen

Chip-Bilanz

04.08.26 22:45 Uhr

Der Chip-Hersteller AMD hat seine Bilanzzahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt. So fiel die Bilanz aus.

• Der Umsatz stieg auf XXXX Milliarden US-Dollar, deutlich über den Vorjahreswert von 7,685 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Analystenschätzungen von 11,31 Milliarden US-Dollar zurück.

• AMD veröffentlichte am Dienstag nach Handelsschluss seine Quartalsergebnisse für das zweite Quartal 2026, mit einem Gewinn pro Aktie von XXX US-Dollar, verglichen mit 0,54 US-Dollar im Vorjahr.

AMD hat am Dienstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 präsentiert. Im Berichtsquartal wurde ein Gewinn pro Aktie von 1,66 US-Dollar verbucht, im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 0,54 US-Dollar Gewinn je Aktie gewesen. Im Vorfeld hatten Analysten durchschnittlich ein kräftiges Gewinnwachstum auf 1,62 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

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Der Quartalsumsatz von AMD wuchs auf einen Rekordwert von 11,54 Milliarden US-Dollar, nach 7,685 Milliarden US-Dollar im Vorjahresviertel. Die Expertenschätzungen für das abgeschlossene Quartal lauteten hier im Schnitt auf 11,31 Milliarden US-Dollar.

"Wir haben ein hervorragendes Quartal mit Rekordwerten bei Umsatz und Rentabilität erzielt, wobei sich der Umsatz im Bereich Rechenzentren im Jahresvergleich mehr als verdoppelt hat", wird Dr. Lisa Su, Vorsitzende und CEO von AMD im Rahmen der Berichtsvorlage zitiert. "Wir gehen mit starker Dynamik in die zweite Jahreshälfte".

Für das dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit Erlösen von rund 13 Milliarden US-Dollar. "Wir erwarten, dass sich das Umsatzwachstum im Bereich Rechenzentren in der zweiten Jahreshälfte 2026 beschleunigen wird, was zu einem stärkeren Gesamtumsatzwachstum und einer weiteren Steigerung der Erträge führen dürfte", so Jean Hu, Executive Vice President, CFO und Treasurer von AMD.

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Die an der NASDAQ gelistete AMD-Aktie reagiert nachbörslich zeitweise mit einem Abschlag von 7,27 Prozent auf 480,88 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net