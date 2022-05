SMA Solar-Aktie erholt: SMA Solar verzeichnet Ergebniseinbruch

So ging der Umsatz der ersten drei Monate gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent auf 220,6 Millionen Euro zurück und lag damit etwas über dem erwarteten Horizont, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch im hessischen Niestetal mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach hingegen um rund ein Viertel auf 14,8 Millionen Euro ein. Konzernchef Jürgen Reinert hatte zuvor eine Spanne von 12 bis 16 Millionen Euro für das Auftaktquartal in Aussicht gestellt. Unter dem Strich verdiente SMA Solar nun 3 Millionen Euro nach 8 Millionen im Vorjahr. Die bestehende Jahresprognose bestätigte der Vorstand.

So reagiert die SMA Solar-Aktie

Die Aktien von SMA Solar zeigten sich am Mittwoch nach der Zahlenvorlage vorbörslich schwankend und teils mit hohen Gewinnen. Im offiziellen XETRA-Handel geht es dann zeitweise um 2,78 Prozent auf 37,00 Euro hoch.

Am Vortag hatten sie schon eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Zeitweise waren sie beflügelt worden von Spekulationen über eine Partnerschaft mit dem deutschen Solarauto-Entwickler Sono Motors.

Ein Händler warnte am Morgen davor, dass die Aktien auch nach dem Quartalsbericht besonders volatil bleiben könnten. Laut dem Experten Constantin Hesse von Jefferies Research war das erste Quartal schwach wegen der anhaltenden Lieferkettenprobleme und vor allem der Chip-Knappheit, dies sei aber erwartet worden.

Die Erlösentwicklung habe daher die Erwartungen erfüllt und die Entwicklung der Gewinnkennziffern (Ebit und EPS) sei sogar besser als erwartet gewesen. Außerdem bestätigte der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen seinen Ausblick.

