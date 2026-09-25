NVIDIA-Aktie stabil: Elon Musk kündigt Verdopplung der KI-Chips für xAI bis Jahresende an

Chip-Nachfrage zieht an

25.09.26 17:05 Uhr

Elon Musk kündigte auf X an, die Zahl der NVIDIA-Chips im xAI-Rechenzentrum Colossus 2 binnen weniger Monate drastisch zu erhöhen.

• Analysten sind weiterhin optimistisch für die NVIDIA-Aktie, sehen Potenzial für Kurssteigerungen und bewerten das Unternehmen insgesamt positiv, wobei die Umsetzung der Chip-Verdopplung noch offen bleibt.

• NVIDIA profitiert vom Boom im Data-Center-Segment, das im zweiten Quartal stark gewachsen ist, und investiert erheblich in Großprojekte wie Colossus 2, was den Umsatz weiter antreibt.

• Elon Musk plant, die Kapazität des Rechenzentrums Colossus 2 von xAI bis Jahresende durch den Einsatz von NVIDIA-Chips zu verdoppeln, wobei bereits zusätzliche Lieferungen erwartet werden.

Musk treibt den Ausbau von Colossus 2 in Rekordtempo voran

Weitere NVIDIA-Chip-Lieferungen sollen noch vor Jahresende eintreffen

Analysten bleiben trotz offener Fragen zur Energieversorgung optimistisch

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NVIDIA rückt erneut in den Fokus von KI-Investoren, nachdem Elon Musk eine massive Aufstockung der NVIDIA-Chips im xAI-Rechenzentrum Colossus 2 angekündigt hat. Die Ankündigung unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach NVIDIA-Hardware für KI-Infrastruktur und rückt das Data-Center-Geschäft des Chipherstellers erneut in den Anlegerfokus.

Elon Musk treibt Ausbau von Colossus 2 voran

Elon Musk kündigt in einem Beitrag auf der Plattform X an, dass xAI die Zahl der hochentwickelten NVIDIA-Chips in seinem Rechenzentrum Colossus 2 bis Jahresende in etwa verdoppeln wolle. Laut Musk setzt das in Memphis, Tennessee, ansässige Zentrum aktuell 110.000 GB200-Chips und 440.000 GB300-Chips von NVIDIA, dem Hersteller von Grafikprozessoren für Künstliche Intelligenz, ein.

Musk zufolge sollen schon nächste Woche weitere 220.000 GB300-Chips in Betrieb genommen werden, im November soll die gleiche Menge folgen. Sollte es gut laufen, könnten bis Ende Dezember sogar noch einmal 220.000 GB300-Chips hinzukommen, schrieb Musk als Antwort auf einen Beitrag zur Rechenkapazität von xAI. Er bezeichnete das Colossus-Zentrum als den weltweit größten KI-Supercomputer, machte aber keine Angaben dazu, ob ausreichend Energie und sofort verfügbare Kapazitäten für den zusätzlichen Betrieb der neuen Chips bereitstehen.

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NVIDIA profitiert von Data-Center-Boom

Der angekündigte Ausbau trifft auf ein Unternehmen, dessen Data-Center-Geschäft bereits kräftig wächst. Für das am 26. Juli beendete zweite Quartal des Fiskaljahres 2027 meldete NVIDIA einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 106 Prozent. Der Data-Center-Umsatz belief sich auf 89,0 Milliarden US-Dollar und legte binnen eines Jahres um 117 Prozent zu, jenes Segment, das direkt von Großaufträgen wie dem xAI-Ausbau profitiert.

Die Verzahnung zwischen NVIDIA und xAI reicht weiter zurück: Bloomberg berichtete bereits am Anfang Oktober 2025, xAI strebe für Colossus 2 eine Finanzierungsrunde von rund 20 Milliarden US-Dollar an, wobei NVIDIA 2 Milliarden US-Dollar zum Eigenkapital beisteuern sollte. Ende Dezember 2025 hatte Musk zudem den Kauf eines dritten Gebäudes nahe Southaven, Mississippi, angekündigt, das die Gesamtrechenkapazität des Standorts auf fast zwei Gigawatt bringen sollte. Für Colossus 2 waren damals Kosten von rund 18 Milliarden US-Dollar für mehr als 555.000 NVIDIA-Grafikprozessoren veranschlagt worden.

Analysten sehen NVIDIA-Aktie weiter positiv

Der Analystenkonsens fällt eindeutig aus: Alle 31 erfassten Häuser stufen die NVIDIA-Aktie mit Buy ein, das mittlere Kursziel liegt bei 324,32 US-Dollar, die Spanne reicht von 275 bis 465 US-Dollar. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon bestätigte am Dienstag sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 400 US-Dollar, einen Tag zuvor hatte Timm Schulze-Melander von Rothschild & Co Redburn ein Kursziel von 325 US-Dollar bei Buy genannt. Einen älteren Stand markieren die Einschätzungen von Piper Sandler und Goldman Sachs, die die Aktie am 10. September jeweils mit Buy und einem Kursziel von 300 US-Dollar bewertet hatten.

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An der NASDAQ notiert die NVIDIA-Aktie zeitweise am Freitag bei 224,52 US-Dollar und damit 0,03 Prozent leichter.

Wichtig für NVIDIA-Anleger

Ob die angekündigte Chip-Verdopplung tatsächlich fristgerecht und mit ausreichender Energieversorgung umgesetzt wird, bleibt offen. Der nächste Quartalsbericht von NVIDIA, laut Kalender vorläufig für den 25. November angesetzt, dürfte weitere Hinweise darauf liefern, wie stark Großaufträge wie der von xAI das Data-Center-Geschäft des Unternehmens tatsächlich stützen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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