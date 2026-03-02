DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.699 -0,2%Euro1,1689 ±0,0%Öl78,70 +0,8%Gold5.355 +0,6%
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Chip-Offensive

NVIDIA-Aktie: Angriff auf Intel mit Laptop-Chip-Offensive noch im ersten Halbjahr?

03.03.26 03:15 Uhr
KI-Aktie an der NASDAQ im Fokus: Greift NVIDIA jetzt Intel frontal im Laptop-Markt an? | finanzen.net

Mit eigenen Laptop-Chips und Kooperationen wagt NVIDIA den Vorstoß gegen etablierte Chip-Hersteller - ein Schritt, der den Wettbewerb im Endverbrauchermarkt neu ordnen könnte.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
128,28 EUR 2,28 EUR 1,81%
128,28 EUR 2,28 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
38,80 EUR 0,86 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenovo Group Ltd.
1,04 EUR -0,01 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,02 EUR 6,50 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA investiert 5 Milliarden US-Dollar in Intel-Aktien
• Der US-Chiphersteller NVIDIA geht eine Kooperation mit MediaTek ein
• Die neuen Chips sollen auf der Arm-Architektur basieren

NVIDIAs Rückkehr in den Laptop-Markt

NVIDIA könnte noch in diesem Jahr mit eigenen Laptop-Chips in den Endverbrauchermarkt eintreten, wie das Wall Street Journal berichtet. Entwickelt werde demnach ein System-on-a-Chip, das CPU und GPU auf einem Chip vereint und damit auch KI-Anwendungen antreiben kann. Während System-on-a-Chip-Designs in Smartphones wie dem iPhone längst zum Standard gehören, sind sie in PCs noch eine Seltenheit, heißt es weiter. NVIDIAs neuer Chip soll Laptops außerdem ähnliche Effizienz und Akkulaufzeiten wie mobile Geräte ermöglichen - ohne die Rechenleistung zu schmälern. Die neuen Chips könnten möglicherweise bereits innerhalb der nächsten Monate in Laptops von Dell und Lenovo verfügbar sein, heißt es weiter. Für NVIDIA wäre dies ein strategischer Schritt, um seine Wertschöpfung im PC-Segment deutlich auszuweiten.

Kooperation mit Intel für KI-Chips

Bereits im September 2025 kündigte NVIDIA in einer Pressemitteilung an, gemeinsam mit Intel maßgeschneiderte CPUs für Rechenzentren und Endkunden sowie KI-Infrastruktur zu entwickeln. Außerdem sollen über NVIDIA NVLink NVIDIAs KI- und Hochleistungsrechen-Technologien eng mit Intels CPUs und dem x86-Ökosystem verbunden werden - ein Schritt, der neue leistungsstarke Lösungen für Kunden ermöglichen soll.

Zudem startete Intel im Januar 2026 eine strategische Allianz, die bereits im September vom Unternehmen angekündigt wurde, bei der NVIDIA rund fünf Milliarden US-Dollar investierte und etwa vier Prozent der Intel-Aktien übernahm. Mit dieser Investition werde eine Partnerschaft offiziell besiegelt, die beide Unternehmen im stark wachsenden Markt für KI-Infrastruktur strategisch stärken soll.

Partnerschaft mit MediaTek: Arm-basierte Laptops

Für seine Laptop-Chips geht NVIDIA eine Kooperation mit dem taiwanesischen Unternehmen MediaTek ein, berichtet das Wall Street Journal. Bei der Kooperation zwischen NVIDIA und MediaTek soll es demnach eine zentrale Aufgabe sein, die PCs für High-End-Spiele und andere Programme nutzbar zu machen, die ursprünglich für Intels Standardarchitektur konzipiert wurden, heißt es weiter. Außerdem würden die neuen Chips auf der Arm-Architektur entwickelt und sollen so die Grundlage für leistungsstarke, energieeffiziente Laptops bilden.

Laut Angaben des Entwicklers bildet die Arm-Architektur den Kern eines der größten Rechenplattform-Ökosysteme weltweit. Sie steckt in über 325 Milliarden Geräten und ermöglicht Partnern, ihre Produkte effizient, sicher und kostengünstig zu entwickeln. Der Hersteller gibt außerdem an, dass die Arm-Architektur in Smartphones, IoT-Geräten und Anwendungen für maschinelles Lernen zum Einsatz kommt.

Mit ihrem Vorstoß in den Laptop-Markt und den Kooperationen mit Intel und MediaTek setzt NVIDIA auf leistungsstarke, KI-fähige Technologien - was darauf hindeuten könnte, dass der Endverbrauchermarkt für das Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen könnte.

Redaktion finanzen.net

