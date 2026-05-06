Arm überrascht mit Rekordumsatz dank KI-Boom - Aktie dennoch unter Druck
Arm hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. So hat der Chipdesigner abgeschnitten.
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Im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 STIEG / FIEL der Gewinn von Arm von 0,20 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum auf nun 0,60 US-Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen zuvor in ihren Schätzungen ein EPS von 0,582 US-Dollar zugetraut.
Rekordumsatz erzielt
Arm Holdings hat das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einer historischen Bestmarke abgeschlossen und den höchsten Quartalsumsatz seit Bestehen des Unternehmens erzielt. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 20 Prozent auf insgesamt 1,49 Milliarden US-Dollar an, womit das Unternehmen bereits das dritte Jahr in Folge ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichnete. Der Quartalsumsatz fiel damit besser aus, als von Analysten erhofft (1,47 Milliarden US-Dollar).
Dieser Aufwärtstrend wurde maßgeblich durch die massive Nachfrage nach Chip-Architekturen für künstliche Intelligenz befeuert, was sich insbesondere in den Lizenzeinnahmen widerspiegelte, die um fast ein Drittel auf 819 Millionen US-Dollar zulegten.
Auch das Geschäft mit Lizenzgebühren entwickelte sich positiv und erreichte 671 Millionen US-Dollar, wobei sich die Einnahmen aus dem Bereich der Rechenzentren im Jahresvergleich sogar mehr als verdoppelten. Ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung ist die strategische Positionierung von Arm im Zentrum der globalen Rechenleistung, insbesondere durch die Markteinführung neuer AGI-CPUs. Die Nachfrage nach diesen spezialisierten Prozessoren für künstliche Intelligenz übertraf die Erwartungen bei weitem und stieg innerhalb kürzester Zeit auf ein Volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar.
Die Arm-Aktie zeigt sich sich an der NASDAQ nachbörslich zeitweise bei 222,12 US-Dollar und damit 6,40 Prozent tiefer, nachdem es nachbörslich in einer ersten Reaktion zunächst deutlich nach oben gegangen war.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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