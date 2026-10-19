Intel vs. AMD: Welche Chip-Aktie das stärkere Kurspotenzial für Anleger bietet

Chipduell

19.10.26 11:43 Uhr

Im KI-Boom sind Prozessoren plötzlich wieder gefragt, und bei JPMorgan wächst das Vertrauen in Intels Wende, doch die Zahlen aus dem Rechenzentrum zeigen ein deutliches Tempogefälle.

JPMorgan stuft Intel am Montag von Underweight auf Neutral hoch

Im Rechenzentrum wuchs AMD im zweiten Quartal deutlich schneller als Intel

Intels Auftragsfertigung schreibt weiter Milliardenverluste

Werbung

Für Intel gibt es Zuspruch aus New York: JPMorgan hat den Chipkonzern am Montag von „"Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Im Zweikampf um das Comeback der Prozessoren hat AMD nach den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 bei Wachstum und Profitabilität dennoch weiter die Nase vorn.

Analyst Harlan Sur begründet den Schritt damit, dass sich die Aktie seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar nähere. Die Wende werde zwar insgesamt Jahre dauern, das Management habe sie aber bisher solide eingeleitet, und sein Vertrauen nehme zu. Dazu sorge das Thema KI weiter für Rückenwind. Noch am 24. Juli hatte Sur zwar das Kursziel von 45 auf 85 US-Dollar angehoben, die Einstufung "Underweight" aber belassen. Damals verwies er auf einen sprunghaften Investitionszyklus, der eine Kapitalerhöhung oder neue Schulden nötig machen könne, sowie auf einen fehlenden Ankerkunden in der Auftragsfertigung.

Warum Prozessoren im KI-Geschäft wieder zählen

Der Grund für die neue Aufmerksamkeit liegt in der Art, wie KI genutzt wird. Lange drehte sich der Boom um Grafikprozessoren für das Training großer Modelle. Mit dem breiten Einsatz der Modelle und dem Aufkommen von KI-Agenten steigt nun auch der Bedarf an klassischen Serverprozessoren. AMD-Chefin Lisa Su sprach in der Telefonkonferenz am 4. August von einem neuen Wachstumstreiber für Serverprozessoren und bezifferte den Markt dafür bis 2030 auf rund 220 Milliarden US-Dollar, bei jährlichem Wachstum von über 50 Prozent. Intel-Chef Lip-Bu Tan sprach bei Vorlage der Quartalszahlen am 23. Juli ebenfalls von einer beispiellosen, durch KI getriebenen Nachfrage nach Rechenleistung und sieht seinen Konzern gut aufgestellt, um davon über das Prozessorgeschäft hinaus zu profitieren.

Werbung

AMD wächst schneller und verdient mehr

AMD steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 50 Prozent auf den Rekordwert von 11,5 Milliarden US-Dollar. Treiber war die Rechenzentrumssparte, deren Erlöse sich auf 6,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelten und nun 58 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen, nach 42 Prozent ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis der Sparte drehte von einem Verlust von 155 Millionen auf ein Plus von 2,1 Milliarden US-Dollar, wobei das Vorjahr durch Belastungen von 800 Millionen US-Dollar wegen US-Exportbeschränkungen gedrückt war. Der Free Cashflow kletterte auf knapp 1,6 Milliarden US-Dollar, nach knapp 1,2 Milliarden im Vorjahresquartal.

Für das dritte Quartal stellt AMD rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, ein Plus von etwa 41 Prozent. Im Geschäft mit Serverprozessoren erwartet Su für die zweite Jahreshälfte 2026 mehr als 80 Prozent Wachstum. Ganz sauber ist der Vergleich mit Intel allerdings nicht, denn AMDs Rechenzentrumssparte enthält auch die KI-Beschleuniger der Reihe Instinct. Aussagekräftiger ist der Blick auf die Prozessoren allein: Hier meldete AMD das fünfte Rekordquartal in Folge, mit Zuwächsen von jeweils mehr als 70 Prozent bei Cloud- und Unternehmenskunden. Intels Rechenzentrumssparte kommt dagegen auf 59 Prozent, setzt mit 6,3 Milliarden US-Dollar aber fast so viel um wie AMD inklusive Beschleunigern.

Intel-Aktie: Server stark, Auftragsfertigung bleibt Baustelle

Intel selbst legte im zweiten Quartal 2026 beim Umsatz um 25 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar zu, nach Konzernangaben das stärkste Wachstum seit mehr als 15 Jahren. Die Rechenzentrumssparte verbesserte ihr operatives Ergebnis auf 2,5 Milliarden US-Dollar, nach 0,6 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Auftragsfertigung verlor dagegen operativ 2,1 Milliarden US-Dollar, immerhin weniger als die 3,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 11,0 Milliarden US-Dollar nach 2,9 Milliarden im Vorjahresquartal, vor allem wegen eines Bewertungsverlusts von 12,5 Milliarden US-Dollar auf treuhänderisch hinterlegte Aktien, die im Rahmen einer Vereinbarung an das US-Handelsministerium gehen. Bereinigt verdiente Intel 0,42 US-Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 0,10 US-Dollar.

Werbung

Analysten sehen AMD klar im Vorteil

Unter Analysten fällt das Urteil eindeutig aus. Bei AMD raten sieben von neun erfassten Analysten zum Kauf, zwei zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 585,62 US-Dollar. Bei Intel empfiehlt keiner der sieben Experten den Kauf, sechs raten zum Halten und einer zum Verkauf, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 101,17 US-Dollar. Auch eine am 18. Oktober veröffentlichte Analyse des US-Finanzportals Barchart sieht AMD als das stärkere Unternehmen im Comeback der Prozessoren. Intel müsse dagegen erst noch beweisen, dass es die Produktion ausweiten, mit seinen Chips wettbewerbsfähig bleiben und die Investitionen in die eigene Fertigung in höhere Gewinne verwandeln könne.

AMD investiert unterdessen schon in die nächste KI-Welle: Am 28. September kündigte der Konzern die Übernahme des KI-Labors World Labs der Forscherin Fei-Fei Li an, bezahlt in eigenen Aktien im Wert von rund 8,2 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss ist bis Ende 2026 geplant.

Ob Intel beim Tempo aufholt, zeigt sich am 29. Oktober, wenn der Konzern nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt und an seiner Prognose von 15,8 bis 16,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemessen wird. AMD folgt am Dienstag, 3. November, dann muss sich das angekündigte Wachstum von mehr als 80 Prozent bei den Serverprozessoren erstmals in Zahlen zeigen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.