Chiphersteller SK Hynix kauft für Milliarden Aktien zurück

19.08.26 09:52 Uhr

ICHEON (dpa-AFX) - Der Chipkonzern SK hynix will Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch ein Programm im Volumen von 40 Billionen Won (gut 24 Mrd Euro) an. Im Zeitraum vom 20. August bis zum 19. November sollen bis zu 24 Millionen eigene Aktien zurückgekauft werden, teilte SK Hynix mit. Das Unternehmen profitiert derzeit vom Boom bei KI-Chips und verzeichnet Rekord-Mittelzuflüsse.

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Der Aktienkurs machte daraufhin nachbörslich Verluste aus dem Hauptgeschäft wett. Zum Börsenschluss hatte der Wert noch 8,3 Prozent verloren und war damit schwachen Vorgaben der US-Halbleiterwerte gefolgt. Steigende Anleiherenditen hatten den Sektor unter Druck gebracht. Im Vergleich zum Rekordhoch im Juni ist der SK Hynix-Aktienkurs mittlerweile zwar um rund die Hälfte gesunken, seit dem Jahresanfang hat sich der Wert des Papiers aber immer noch mehr als verdoppelt./nas/mis