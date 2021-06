Chipmangel zwingt Volkswagen und Daimler zu Kurzarbeit

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen und Daimler müssen wegen Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Halbleiterkomponenten in mehreren Werken Kurzarbeit beantragen. Bei VW komme es im Stammwerk Wolfsburg in der nächsten Woche zu Kurzarbeit in der Ferigung der Modelle Tiguan, Touran und Tarraco, sagte ein Sprecher des DAX-Konzerns. Beim Golf seien die Spät- und die Nachtschicht betroffen, die Frühschicht produziere weiter.

Bei Daimler gibt es einer Sprecherin zufolge Kurzarbeit in den Werken Rastatt und Bremen. "Wir fahren weiterhin auf Sicht", heißt es von dem Stuttgarter Konzern. Die Situation sei volatil, weshalb keine Angaben über die konkreten Auswirkungen gemacht werden könnten. Die Produktion des EQA laufe aber "uneingeschränkt weiter", ergänzte die Sprecherin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)