Chipotle Mexican Grill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

30.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 4,61 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 0,38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung