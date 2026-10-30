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Chipotle Mexican Grill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
7.40 EUR 0.80 EUR 12.12 %
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Chipotle Mexican Grill hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 4,61 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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