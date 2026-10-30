Chipotle Mexican Grill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Chipotle Mexican Grill hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 4,61 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen