Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 42,10 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,10 USD zu. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,25 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.503 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 58,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 41,18 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 2,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD in den Büchern standen.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

