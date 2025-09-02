Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Chipotle Mexican Grill-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 41,74 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,74 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,25 USD zu. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,70 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,89 USD. Zuletzt wechselten via New York 736.817 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 59,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,18 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,33 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 22.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

