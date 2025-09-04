DAX23.608 -0,7%ESt505.321 -0,5%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.304 -0,7%Nas21.643 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,48 -2,1%Gold3.584 +1,1%
Kursentwicklung

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag freundlich

05.09.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 41,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,63 EUR -0,35 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 41,80 USD. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 41,97 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,35 USD. Bisher wurden heute 326.226 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 59,64 Prozent zulegen. Bei 41,05 USD fiel das Papier am 04.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,06 Mrd. USD gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

