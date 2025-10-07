DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Chipotle Mexican Grill

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 41,04 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,12 EUR -0,44 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 41,04 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,65 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,63 USD. Bisher wurden via New York 1.103.904 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Mit einem Zuwachs von 62,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,31 USD fiel das Papier am 12.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,65 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

mehr Analysen