Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit Abschlägen

09.09.25 20:24 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
33,48 EUR -0,42 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,55 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,26 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 997.948 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 68,72 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,80 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Chipotle Mexican Grill 0,000 USD aus.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

