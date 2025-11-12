DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.314 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gewinnt am Mittwochnachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 30,25 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 30,25 USD. In der Spitze gewann die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,35 USD. Mit einem Wert von 30,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 617.096 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 120,60 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 29,75 USD. Mit einem Kursverlust von 1,65 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 äußerte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,51 Prozent auf 3,00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

