Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend fester

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 31,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,1 Prozent auf 31,05 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,25 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 30,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.293.839 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 53,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,75 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,17 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

