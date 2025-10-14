Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 42,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,7 Prozent auf 42,41 USD. In der Spitze gewann die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.439.734 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,34 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,31 USD am 12.09.2025. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus