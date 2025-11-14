Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 31,16 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 31,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,09 USD. Zuletzt wechselten 338.117 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 12.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

