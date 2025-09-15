Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill wird am Abend ausgebremst
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 39,17 USD.
Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 39,17 USD abwärts. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,98 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.710.870 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 2,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
