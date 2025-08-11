Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill reagiert am Abend positiv

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 43,62 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 43,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 43,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 627.904 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. 53,00 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 41,18 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 5,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

