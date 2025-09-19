Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagabend höher
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 39,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 39,63 USD. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,05 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.261.494 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. 68,40 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,31 USD am 12.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen