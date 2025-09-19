Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagabend höher

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 39,63 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 39,63 USD. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,05 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.261.494 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. 68,40 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,31 USD am 12.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

