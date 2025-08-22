Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 43,21 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 43,21 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,11 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,55 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 159.431 Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 54,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,18 USD am 12.08.2025. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 4,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 22.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Bill Ackman greift durch und stockt auf: So investierte sein Hedgefonds im vierten Quartal 2024