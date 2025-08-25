Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,04 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,04 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,12 USD. Bei 42,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 233.992 Aktien.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 55,04 Prozent wieder erreichen. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,18 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,06 Mrd. USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

