Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 42,48 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 42,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 42,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,80 USD. Zuletzt wurden via New York 861.304 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 57,10 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,18 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 22.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

